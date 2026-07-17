Родители ответили, когда планируют начать подготовку детей к ЕГЭ

Лишь 6% родителей планируют начать подготовку к ЕГЭ с детьми в 11-м классе. При этом 54% опрошенных считают, что готовиться нужно начинать еще до сдачи ОГЭ — в 9-м классе и раньше. Таковы результаты совместного исследования онлайн-школы "100балльный репетитор" и компании Mindscapes, которые есть в распоряжении ТАСС.

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«54% опрошенных родителей считают, что готовиться к ЕГЭ нужно начинать еще до сдачи ОГЭ — в 9 классе и раньше, а 34% уверены, что оптимальное время для старта обучения — 10 класс. Только 6% планируют начать подготовку с детьми в 11 классе», — говорится в сообщении.

Еще 6% родителей сказали, что их дети не готовятся к ЕГЭ в целом или уходят из школы после 9 класса.

При этом 28% девятиклассников признались, что никак не готовятся к ОГЭ за пределами школы, тогда как среди сдающих ЕГЭ таких только 10%. Самоподготовкой к ЕГЭ занимаются 65% одиннадцатиклассников против 52% девятиклассников, а с онлайн-репетиторами занимаются 30% выпускников старшей школы против 17% сдающих ОГЭ.