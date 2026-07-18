В России предложили сделать 1 сентября нерабочим днем для родителей школьников

Работодателям следует предоставлять родителям школьников выходной в День знаний. Об этом ТАСС сказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

"Нужно сделать для родителей школьников выходной в этот день вне зависимости от возраста детей. Потому что 1 сентября - это День знаний для всех. Родители собирают детей в школу, присутствуют на каких-то детских мероприятиях. Их присутствие особенно важно для младшеклассников или для тех, у кого это последний год обучения в школе", - отметил эксперт.

Рыбальченко обратил внимание на разработанный в 2025 году корпоративный демографический стандарт, в том числе включающий в себя перечень рекомендуемых мер для бизнеса по оказанию поддержки работников с семьями. Среди рекомендаций есть предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска работнику при заключении брака, рождении ребенка, при значимых событиях в жизни сотрудника и его семьи - юбилея, свадьбы, дня рождения ребенка, Дня знаний, последнего школьного звонка и выпускного вечера.

Общественник считает, что система должна быть очень гибкой, направленной на повышение социальной сплоченности и солидарности.

"Работодатель все-таки должен пойти навстречу сотруднику. Это необязательно должен быть полный день, может быть, например, полдня, чтобы ребенка можно было собрать в школу, отвезти, поприсутствовать на мероприятии, а потом вернуться к исполнению своих обязанностей. Если это, допустим, младшие школьники, это может быть полный день", - уточнил он.

"Мы [в ОП РФ] направили соответствующие предложения в правительство", - заключил собеседник агентства.

О Дне знаний

1 сентября в России ежегодно отмечается День знаний - начало нового учебного года. Впервые праздник отметили в 1984 году. В 2026 году День знаний выпадает на вторник.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что, согласно предварительной оценке, 1 сентября 2026 года за школьные парты сядут более 1,5 млн первоклассников.