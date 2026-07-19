От простуды до проблем с сердцем: почему ребенок отказывается от еды и плачет

Постоянные капризы, отсутствие аппетита и усталость ребенка могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Какие недуги скрываются за этими признаками, «Вечерняя Москва» узнавала у специалиста.

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Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, такой спектр симптомов может свидетельствовать о:

проблемах с сердцем;

болезнях ЖКТ;

неврологических проблемах;

генетических заболеваниях, которые не проявились с рождения.

Если родитель замечает, что ребенок стал нетипично плаксивым и мало ест, это повод обратиться к врачу, чтобы выявить причину такого поведения. Чаще всего при таких признаках обнаруживают болезни ЖКТ: ребенок отказывается от еды, потому что ему тяжело ее переваривать. Вследствие голода возникает упадок сил, и ребенок начинает капризничать, — пояснил врач.

Также подобная симптоматика встречается при простуде и вирусных заболеваниях, напомнил Кондрахин.

Из-за того что дети испытывают дискомфорт, непривычную для них слабость в теле, головную боль, но не могут выразить это словами, они начинают плакать. При этом нарушается качество сна, потому что неприятная симптоматика мешает им уйти в глубокий сон, — сообщил Кондрахин.

Нередко дети сталкиваются с кожными инфекциями. Так, у трехлетней девочки после укуса комара и купания в бассейне на Бали появились зудящие высыпания, которые родители спутали с ветрянкой. Через несколько дней врачи смогли установить точный диагноз — импетиго. Что это за болезнь, насколько она опасна и как ее лечить, «Вечерняя Москва» обсуждала с экспертом.