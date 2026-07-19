Как понять, что у вашего ребенка обезвоживание

Обезвоживание у детей развивается быстрее, чем у взрослых, определить его можно по редкому мочеиспусканию, сухим губам и языку, отсутствию слез во время плача, вялости, сонливости или, наоборот, выраженному беспокойству. Об этом рассказал ТАСС к. м. н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии имени профессора В. Д. Малышева ИХ Пироговского Университета Анатолий Малышев.

"У маленьких детей обезвоживание развивается значительно быстрее, чем у взрослых. Родителей должны насторожить редкое мочеиспускание, сухие губы и язык, отсутствие слез во время плача, необычная вялость, отказ от питья, запавший родничок у грудных детей, а также сонливость или, наоборот, выраженное беспокойство. При появлении таких признаков откладывать обращение за медицинской помощью нельзя", - сказал Малышев.

Он добавил, что в жаркую погоду отдельного внимания заслуживают физические нагрузки. Интенсивные тренировки при высокой температуре воздуха существенно увеличивают риск перегрева и обезвоживания, особенно если они проводятся под открытым солнцем. По возможности занятия лучше переносить на утренние или вечерние часы, когда температура окружающей среды ниже. Во время тренировок важно контролировать свое самочувствие. Появление головокружения, тошноты, сильной слабости, озноба, нарушения координации движений или прекращение потоотделения - это сигналы, при которых физическую нагрузку необходимо немедленно прекратить. Не менее важно восполнять потерю жидкости небольшими порциями на протяжении всей тренировки, а не только после ее завершения.

Главная мера профилактики перегрева и обезвоживания, по словам Малышева, - поддержание баланса между потерей и поступлением жидкости. В жаркую погоду особенно важно не игнорировать чувство жажды, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, носить легкую одежду и помнить, что дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями наиболее уязвимы перед высокими температурами.