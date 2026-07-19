Нутрициолог сказала, сколько ягод можно есть детям

Чтобы избежать резких скачков сахара и последующего чувства голода, фрукты и ягоды физиологичнее есть не как самостоятельный перекус, а после полноценного приема пищи. Так белок и жиры из основного блюда замедлят всасывание сахаров.

«Выступая как детский нутрициолог, летом я часто сталкиваюсь с тем, что родители заменяют детям полноценные приемы пищи тарелками с ягодами или арбузом. Делать этого не стоит, т.к. растущему организму в таком приеме пищи критически не хватает белка. Разовая порция ягод для ребенка 3-5 лет - это горсть, помещающаяся в его ладони. При этом яркие ягоды (клубнику, малину) стоит вводить в рацион ребенка постепенно, чтобы отследить возможные аллергические реакции», — сообщила «Свободной Прессе» диетолог, нутрициолог Виктория Кострова.

Строгий контроль фруктов необходим людям с нарушениями углеводного обмена: инсулинорезистентностью, лишним весом и сахарным диабетом.

«Вторая группа риска -- пациенты с чувствительным пищеварением. При синдроме раздраженного кишечника (СРК) или избыточном бактериальном росте (СИБР) обилие фруктовых кислот и специфических углеводов вызывает сильное брожение, вздутие и дискомфорт», - резюмировала нутрициолог.

Напомним, ранее диетолог объяснила, сколько можно съесть ягод в день.