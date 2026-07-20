Чем переодевание в динозавра может быть полезно для ребенка

Создание костюмов и масок динозавров развивает у подростков креативность, воображение и инженерное мышление, а само увлечение является нормальным этапом взросления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат психологических наук, заведующая кафедрой «Возрастная психология имени профессора Обуховой» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Юлия Кочетова.

«Диносьютинг, пришедший на смену квадробингу, с точки зрения возрастной психологии – это абсолютно нормальный процесс. Главная задача подростка – понять, кто он есть, и сформировать свою идентичность. Стремление перевоплощаться именно в динозавров и драконов обусловлено желанием выделиться в перенасыщенной информационной среде. При этом создание таких образов – сложнейший творческий процесс. Подростки сами конструируют маски с подвижными челюстями, имитируют чешую, работают с материалами, что отлично развивает креативность, воображение и даже инженерное мышление. Объединение в группы по интересам закрывает их важнейшую потребность в безопасности и принятии сверстниками», – рассказал Кочетова.

Психолог отметила, что костюм фантастического существа становится удобным психологическим инструментом, позволяющим в безопасной игровой форме примерить на себя новые роли и исследовать собственные границы.

«Маски и костюмы рептилий создают для подростков комфортное воображаемое пространство. Это снижает уровень социального давления и существенно облегчает общение со сверстниками, помогая адаптироваться даже тем детям, которые испытывают сильную социальную тревожность», – уточнила эксперт.

Вместе с тем, как пояснила Кочетова, специалисты высказывают и определенные опасения по поводу диносьютинга.

«Слишком глубокое погружение в образ животного теоретически может привести к потере связи с реальностью и социальной деградации. Однако такие риски становятся реальными только в том случае, если игра полностью заменяет подростку его настоящую жизнь», – отметила она.

По мнению психолога, родителям важно обращать внимание не на само наличие маски у ребенка, а на его общее психологическое состояние.