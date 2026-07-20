Каждая мама знает, как иногда сложно уложить ребенка спать. Не редко, чтобы малыш уснул, мы прибегаем к укачиванию, а потом мучительно отучаем его от этого. Однако, по словам консультанта по сну, детского психолога Елены Матвеевой, если укачивание работает, ребенок спокойно спит, а родители чувствуют себя хорошо, не нужно испытывать чувство вины. Рассказываем, можно ли «испортить» сон ребенка укачиванием.

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Страх укачивания

Молодая мама качает ребенка уже сорок минут. Спина болит, руки затекли, а стоит остановиться — он снова открывает глаза. Где-то на фоне звучит голос свекрови: «Вот, доукачивалась. Теперь сам не заснет никогда». И мама начинает верить: она сама приучила. Но так ли это на самом деле?

«Страх "приучить к рукам" существует уже не одно десятилетие. Его подпитывали идеи о том, что ребенка нельзя "баловать" и чем раньше он научится засыпать самостоятельно, тем лучше. Однако научных данных, подтверждающих, что само по себе укачивание портит сон, нет», — объясняет наш эксперт.

Что происходит с ребенком во время укачивания

С точки зрения физиологии укачивание — один из самых естественных способов помочь малышу уснуть. Девять месяцев он провел в утробе, где постоянно ощущал движение: мама ходила, двигалась, дышала.

«Вестибулярная система новорожденного реагирует на монотонное движение расслаблением. Сердечный ритм замедляется, тело отдыхает, мозг получает сигнал: все спокойно, можно отпустить контроль. Укачивание не портит сон — оно воссоздает привычную, безопасную среду», — рассказывает Елена.

Именно поэтому дети так хорошо засыпают в машине, в слинге, в коляске на ходу. Родители «не приучили их к плохому». Просто так устроена их нервная система.

В чем реальная проблема

Укачивание само по себе не портит сон. Проблема возникает, когда оно становится единственным способом, которым ребенок умеет засыпать, и это создает трудности для семьи. И родители, и малыш несколько раз за ночь частично просыпаются между циклами сна. Взрослый в этот момент просто переворачивается на другой бок. Ребенок, который привык к укачиванию, в этот момент обнаруживает, что условия изменились: движения нет, мамы рядом нет — зовет на помощь. Отсюда пробуждения по 5-7 раз за ночь.

«Дело не в том, что укачивание "испортило" сон, а в том, что у ребенка нет другого инструмента для засыпания. И когда он исчезает среди ночи, малыш теряется. Это принципиальное различие. Просто навык засыпания пока привязан к одному конкретному условию», — подчеркивает консультанта по сну.

Когда укачивание действительно создает сложности

Правдивый ответ — когда оно изматывает родителя. Сорок минут на руках каждый раз перед сном. Вставать пять раз за ночь. Невозможно переложить ребенка: стоит остановиться — и все сначала. В результате — боль в спине, хроническое недосыпание, ощущение, что ты в заложниках у маленького человека. Это реальные проблемы. И их важно называть своими именами. Но это не «испорченный сон ребенка», а истощение родителя. И проблему нужно решать.

Возраст имеет значение

До 4-6 месяцев укачивание — это не привычка, которую нужно искоренять, а физиологическая потребность. Нервная система младенца еще не созрела настолько, чтобы самостоятельно регулировать возбуждение и переходить ко сну без внешней помощи. Качать — нормально, однако можно расширять спектр ассоциаций ребенка.

«Но это не значит, что укачивание нужно срочно отменить. Вопрос в том, удобно ли это семье. Если мама держит на руках десять минут, спокойно перекладывает и высыпается ночью, все хорошо. Когда она истощена, пора что-то менять», — предупреждает Елена.

Что делать, если укачивание уже стало проблемой

Если вы чувствуете, что ситуация вас изматывает, это уже достаточная причина для изменений. Не надо ждать, пока станет совсем невыносимо. Используйте принцип постепенного смещения. Наш эксперт советует сначала качать меньше, укладывать чуть раньше, пока малыш еще полностью не заснул. Потом замените часть качания на лежание рядом с рукой на спине. Далее — просто присутствие. Каждый небольшой шаг приближает ребенка к самостоятельному засыпанию. Это не быстро, зато мягко и для малыша, и для вас.

Сам по себе страх «испортить» сон укачиванием — это скорее миф, подкрепленный устаревшими установками, чем медицинский факт. Физиологически этот способ засыпания абсолютно естественен для младенца. Реальная сложность возникает не из-за укачивания как такового, а из-за его превращения в единственную ассоциацию со сном, которая начинает истощать ресурсы родителей.