Три года — это тот возраст, когда вчерашний ангел, который с умилением тянул ручки к маме, вдруг превращается в маленького тирана. «Я сам!», «Не хочу!», «Не буду!» — эти фразы звучат по сто раз на дню, а любая попытка помочь вызывает бурю протеста. Родители в панике: что мы сделали не так? Где допустили ошибку в воспитании? Но правда в том, что чаще всего это не воспитательный «брак», а совершенно нормальный, закономерный этап развития. Ребёнок не становится плохим — он становится личностью.

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Лев Семёнович Выготский, один из крупнейших психологов XX века, уделил кризису трёх лет особое внимание. Он считал, что это один из ключевых критических периодов в развитии ребёнка, наряду с кризисами новорожденности, одного года, семи лет и подростковым. Как отметил в комментарии RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, Выготский описывал семь характеристик этого кризиса: негативизм — отказ делать что-то только потому, что это предложил взрослый; упрямство — настаивание на своём не потому, что очень хочется, а потому что ребёнок уже высказал это мнение и держится за него; строптивость — скрытый бунт против привычного образа жизни и правил дома; своеволие — стремление делать всё самому, даже если объективно это пока не под силу; протест-бунт — постоянные конфликты со взрослыми, когда поведение выглядит так, словно ребёнок находится в состоянии войны; обесценивание — любимые игрушки, сказки или привычки резко становятся «плохими»; деспотизм — попытка диктовать свои условия всей семье и проявлять власть.

«Вслед за Выготским эту тему развивали Даниил Борисович Эльконин и Лидия Ильинична Божович. Эльконин определял новообразования возраста трёх лет как личное действие и сознание "Я сам". Ребёнок впервые начинает отделять себя от взрослого, осознавать себя как самостоятельную личность со своими желаниями, которые не всегда совпадают с желаниями родителей. Это и есть главная причина бунта: старые формы отношений, основанные на полной зависимости и опеке, ребёнка уже не устраивают. Он требует новых, более равноправных. И если взрослые не перестраиваются, если инициатива ребёнка постоянно подавляется, кризис затягивается и становится болезненным».

По словам эксперта, здесь важно вспомнить и других классиков педагогики. Антон Семёнович Макаренко, например, считал, что педагог должен занимать позицию счастливого человека: «Нельзя быть несчастным.

«Наша этика требует от нас, чтобы мы были прекрасными работниками, чтобы мы были творцами нашей жизни, героями, но она требует, чтобы мы были счастливыми людьми. В контексте кризиса трёх лет это означает: не надо воспринимать бунт как трагедию, не надо становиться в позу оскорблённого родителя. Надо оставаться счастливым, уверенным в себе взрослым, который может позволить ребёнку быть самостоятельным».

Мария Монтессори, в свою очередь, подчёркивала, что воспитание должно иметь объектом отдельных индивидов:

«Детская жизнь не абстракция, это — жизнь отдельных детей».

Она считала важным оценивать не самого ребёнка, а его поступок. В кризисе трёх лет это особенно актуально: ребёнок не «плохой», он просто осваивает новый способ существования. И наша задача — не подавлять его, а помочь ему этот способ освоить.

Зигмунд Фрейд подошёл к вопросу иначе. Он описал психосексуальные стадии развития, и кризис трёх лет в его теории связан с переходом от анальной стадии, где удовольствие связано с контролем над отправлениями, к фаллической. Но даже в этой биологической схеме есть важная идея: ребёнок учится контролировать своё тело и свои желания, а конфликт с родителями — это конфликт между его растущей автономией и ограничениями, которые налагает общество. И этот конфликт неизбежен. Вопрос лишь в том, как он будет разрешён.

«Современные исследования подтверждают, что кризис трёх лет не является фатальной неизбежностью. Некоторые авторы, например, Алексей Николаевич Леонтьев, считали, что кризиса можно избежать, если правильно подбирать педагогические воздействия. Кризис — это свидетельство того, что переход от одного этапа развития к другому не совершился своевременно. Другими словами, если родители вовремя замечают, что ребёнок созрел для самостоятельности, и начинают предоставлять ему эту самостоятельность постепенно, бунт может быть гораздо мягче».

Что же делать родителям? Во-первых, признать: ребёнок имеет право на свои желания, даже если они кажутся нелепыми. Не надо воевать с ним за каждый кусок хлеба. Во-вторых, давать ему возможность выбора в безопасных пределах: «Ты будешь есть кашу или творог?» — это даёт иллюзию контроля и снижает напряжение. В-третьих, сохранять спокойствие. Ребёнок проверяет границы, и если он видит, что они нерушимы, но при этом уважительны, он успокаивается.