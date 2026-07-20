Названы самые популярные и самые необычные детские имена в Подмосковье

Свыше 51 процента новорожденных в Московской области с начала 2026 года — мальчики. Наиболее распространенными именами за этот период стали Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Однако есть куда более необычные варианты. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

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С начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5 процента мальчиков... Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны: в топе — классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например Мерседес, Александрита и Наоми, — рассказал министр социального развития области Андрей Кирюхин.

Среди необычных мужских имен в пресс-службе отметили варианты Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор.

По информации ведомства, будущие родители чаще определяются с именем для малыша еще до его появления на свет, а регистрацию рождения с выбранным именем оформляют в медицинском учреждении.

Среди самых необычных имен, которые родители давали новорожденным в столице с начала 2025 года, оказались Славия, Искра, Сора, Амур, Цветай, Патрикей и другие. Как сложное имя может отразиться на психике ребенка, рассказала психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова журналисту «Вечерней Москвы».