В ЕГЭ по гуманитарным предметам хотят ввести устную часть

В перспективе нескольких лет в структуру ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам могут интегрировать устный компонент. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс‑конференции, посвященной итогам основного этапа сдачи экзаменов.

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Чиновник обозначил долгосрочные планы ведомства:

«В этом направлении мы будем совершенствоваться и в горизонте до 2030 года к новым моделям переходить».

Параллельно специалисты прорабатывают вариант дополнения ЕГЭ по естественным наукам практическими заданиями: не исключено, что уже в грядущем учебном году состоится пробный запуск обновленных форматов — в первую очередь речь идет о физике и химии.

Музаев подчеркнул, что в целом экзаменационная кампания текущего года прошла в штатном режиме, без существенных нарушений.

«Несмотря на объявлявшиеся в отдельных регионах тревоги, экзамены прошли для всех, и все ребята успели их сдать», — указал он.

В июле возможность повторно сдать один из предметов по выбору получили примерно 138 тысяч выпускников. Из них порядка 99 тысяч смогли повысить набранные баллы, тогда как 25 тысяч показали результат ниже предыдущего. За нарушения с экзаменационных площадок были удалены 917 участников — это на два человека больше, чем годом ранее. Основной причиной отстранения стали использование шпаргалок (465 случаев) и наличие средств связи (364 случая).

Ранее стало известно, что выпускник московской школы №1537 Михаил Светлов, до этого получивший 99 баллов за ЕГЭ по профильной математике, смог улучшить результат до максимальных 100 баллов после пересдачи экзамена. Школьник в этом году сдавал четыре предмета: профильную математику, физику, русский язык и химию. После первого экзамена ему не хватило всего балла до высшего результата.