Эксперт предупредил о рисках покупок игрушек на маркетплейсах

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала, что некоторые продавцы на маркетплейсах сознательно меняют сведения о продукции, чтобы избежать обязательной проверки безопасности.

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В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что игрушку могут маркировать как предназначенную для детей старше 14 лет, поскольку для такой категории сертификация зачастую не требуется.

По её словам, похожая схема применяется и при продаже детской мебели: вместо сертификата, выданного после испытаний в аккредитованной лаборатории, к товару могут приложить декларацию производителя.

Специалист предупредила, что токсичные материалы или ошибки в конструкции детской кроватки, в том числе опасные зазоры, способны привести к трагическим последствиям.

В феврале Антонина Цицулина прокомментировала предложение создать перечень разрешённых игрушек для детсадов.