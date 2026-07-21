В ГД рассказали, можно ли приводить ребенка на работу

Нахождение детей на работе родителей, если рабочие места не относятся к опасным, вредным производствам и режимным объектам, не запрещено законом, а значит, разрешено с согласия работодателя. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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«Я считаю, что если это не вредит процессу, если это не мешает другим коллегам, если работодатель не против этого, если это не режимное предприятие, если это безопасно для ребенка, почему нет? Везде такая гибкость и легкость должна присутствовать. В этом ничего страшного нет», — сказал депутат.

При этом он отметил, что ответственность за ребенка на рабочем месте несет не работодатель, а родитель.

«Что касается требования для работодателя обеспечить безопасность для детей, то, конечно, в ТК РФ такого нет», — подчеркнул глава комитета.

Нилов напомнил, что нахождение детей на рабочем месте, которые относятся к опасным и вредным производствам запрещено.