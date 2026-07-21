В России хотят изменить правила оформления электронного кошелька детям

Центробанк намерен ввести обязательное получение родительского согласия для несовершеннолетних при оформлении электронных платежных средств. Об этом пишут «Известия».

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«Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы... В рамках пакета "Антифрод 3.0" несовершеннолетним могут запретить регистрировать электронные средства платежа (ЭСП) без согласия родителей», — говорится в публикации.

Нововведение призвано привести электронные кошельки к стандартам, уже действующим при открытии счетов в банках или выпуске карт для юных клиентов. В отличие от последних, электронные кошельки не предполагают наличие банковского счета, что позволяет регистрировать их без постороннего контроля.

Цель данной меры — сократить участие несовершеннолетних в дропперстве, когда злоумышленники задействуют подростков для транзита похищенных финансов. Регулятор уточняет, что окончательное решение по данному предложению пока не утверждено.

Предполагается, что новые правила затронут небанковские электронные кошельки, предоплаченные карты и интегрированные инструменты оплаты на площадках маркетплейсов, в игровых сервисах, мессенджерах и прочих цифровых платформах.

Редакция мер против кибермошенничества сейчас находится на стадии согласования с профильными ведомствами и Центробанком.

Специалисты, комментируя инициативу, сходятся во мнении, что она способна укрепить защиту подростков от злоумышленников. При этом эксперты указывают на важность точного определения перечня сервисов, которые попадут под регулирование, чтобы избежать блокировки повседневных цифровых функций, например транспортных карт или стандартных платежных опций.