В школах придумывают новые хитрости против списывания

Системе образования брошен вызов. Чаты GPT решают задачи любой сложности, делают за школьников домашку и пишут рефераты за секунды. И никакой антиплагиат работам не страшен. С одной стороны, хорошо: оперативно, технологично, футуристично. Но с другой: а что останется в голове у детей? И за что ставить оценку? Пока идет дискуссия, школы на практике нащупали верный путь к победе над ИИ. На устном экзамене по английскому в этом году не нашли шпаргалок и не установили ни одного факта использования искусственного интеллекта.

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В каждую выпускную кампанию, будь то сдача ЕГЭ или ОГЭ, большинство скандалов традиционно крутится вокруг письменных предметов: слитых вариантов, шпаргалок и использования телефонов с чатами GPT. Но есть одна часть экзамена, которая в этом году показала себя с самой чистой стороны — устная часть по иностранному языку. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев так и заявил — мол, на устном ЕГЭ по иностранному не списывали.

Не было удалений учащихся, никто не использовал телефоны и не было возмущений, сообщили в ведомстве.

«Экзамен выстроен так, что нет времени кого-то переспросить, получить ответ и ответить... Если ты не знаешь ответа, то просто тебе помочь уже никто не может», — пояснил чиновник.

Идеально продумана и организация самого процесса.

«Устная часть ЕГЭ по иностранному языку проводится в специально оборудованных аудиториях, где каждый выпускник сидит за компьютером в наушниках с микрофоном. Задание он видит на экране, а свои ответы записывает в гарнитуру», — пояснила «МК» педагог московской школы.

Здесь физически невозможно, чтобы кто-то подсказал: рядом нет ни соседа, ни преподавателя, ни телефона. Всё, что остаётся ученику — это его собственное произношение, словарный запас и грамматика. Компьютер и таймер неумолимо отсчитывает секунды на подготовку и ответ, пояснила учительница.

Важный момент: устная часть не является универсальной. У каждого свой уникальный набор картинок, вопросов и тем для монолога. В отличие от письменной части, где можно угадать ответы в тестах, в устной части попасть пальцем в небо невозможно. Чтобы получить высокий балл, нужно реально говорить, соблюдать фонетику, логику и структуру высказывания. Это тот навык, который невозможно подделать даже при наличии шпаргалки.

В итоге сложилась ситуация, когда устная часть ЕГЭ по иностранному стала зоной абсолютной прозрачности. Ни громких скандалов, ни массовых аннуляций, ни подозрительных всплесков результатов. Только индивидуальная работа ученика с микрофоном и компьютером и честно заработанные баллы.

Результат наверняка должен вдохновить чиновников от образования на замену письменных экзаменов и тестовых заданий на устную. Во всяком случае, увеличение этой области этой проверки знаний. Причем не только на государственных экзаменах, но и на контрольных и проверочных в течение учебного года.

В Общественной палате РФ уже выступили за устную верификацию заданий в классе.

«Нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта: сдал, получил пятерку. Домашние задания нуждаются в устной проверке обязательно. То есть ты не просто принес письменную работу, а обязательно должен устно объяснить, как ты ее сделал», — высказался замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.

Выбить клин клином — еще одна из рассматриваемых стратегий. В школах хотят внедрить практику проверки устных знаний с помощью ИИ. Это позволит полностью исключить субъективность преподавателей при оценке знаний, считает заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.

Искусственный интеллект позволит проводить устные опросы детей с полной объективностью, уверены чиновники.

«Экзаменатором будет уже не человек с субъективизмом, а искусственный интеллект. Он будет контролировать списывание и дополнительные источники информации, а также оценивать, как человек себя ведет, нервничает ли и, поговорив со студентом, будет больше понимать о нем, чем преподаватель», — отметил Максим Орешкин.

Правда, большинство экспертов сходятся во мнении, что для перестройки системы образования понадобятся годы, а новая форма сдачи госов возникнет не раньше, чем через десять лет.