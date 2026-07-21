Ребенок проглотил магниты: почему это грозит удалением части кишечника

Если маленький ребенок проглотил магниты, дело может закончиться операцией и даже удалением части кишечника. Это действительно серьезная ситуация, рассказала медик в беседе с РИАМО.

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По ее словам, детям часто хочется проверить игрушку «на вкус», засунуть ее в нос или ухо. Чаще всего такие эксперименты устраивают малыши и дети от 1 года до 10 лет. Магниты, оказавшись в желудочно-кишечном тракте, начинают притягиваться друг к другу. Они провоцируют боль, нарушают питание тканей и в итоге могут вызывать пролежни.

«В желудочно-кишечном тракте магниты не перевариваются, не окисляются в отличие от батареек, но последствия могут быть необратимыми. На месте пролежней ткани воспаляются и мертвеют, образуются рубцы», — объяснила Петрова-Колосова.

Врач добавила, что для извлечения магнитов специалистам приходится использовать эндоскопические методы. Нередко дело доходит и до полостных операций. Если в кишечник попало несколько магнитов, может развиться кишечная непроходимость. В таких ситуациях врачам иногда приходится удалять часть кишечника.

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