В СФ рассказали, планируются ли изменения в ЕГЭ в 2027 году

Официальных нормативных актов, которыми предусмотрены какие-либо масштабные изменения в ЕГЭ в 2027 году, нет. Об этом сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.

© РИА Новости