В каком возрасте детям следует проводить вакцинацию от менингококка

Вакцинацию детей от менингококковой инфекции следует проводить в возрасте от полутора до трех месяцев. Об этом РИА Новости рассказала доктор медицинских наук Алла Вильниц.

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Менингококк является бактерией, возбудителем одной из самых тяжелых форм менингита, воспаления оболочек головного и спинного мозга, и передается воздушно-капельным путем.

Вильниц пояснила, что в России есть зарегистрированные препараты, которые позволяют вакцинировать детей, начиная с шестинедельного возраста. Поэтому Союз педиатров России рекомендует начинать первую вакцинацию в возрасте от полутора до трех месяцев, чтобы как можно раньше обеспечить иммунную защиту от менингита.

Врач подчеркнула, что иммунизация является единственным эффективным способом защиты от менингококковой инфекции.

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