В каком возрасте пора учить ребенка финансовой грамотности

Финансовые эксперты утверждают, что приучать детей к финансовой грамотности можно с 3–5 лет, так как в этом возрасте они начинают активно познавать окружающий мир, наблюдают, как родители тратят деньги и расплачиваются за продукты. Если заранее не научить ребенка обращаться с деньгами, он может начать тратить их бездумно. В каком возрасте действительно необходимо прививать ребенку принципы финансовой грамотности и как сделать это грамотно, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

© Вечерняя Москва

Детский психолог Наталья Наумова уверена, что учить ребенка финансовой грамотности в возрасте трех–пяти лет еще рано. Этому есть несколько объяснений:

детям опасно давать в руки деньги, потому что в этом возрасте они все пытаются попробовать на вкус;

в дошкольном возрасте ребенок не гуляет на улице один, поэтому не совершает покупки самостоятельно.

«Как правило, психологи рекомендуют в возрасте трех–пяти лет в игровой форме объяснять детям, что такое деньги и как их используют. К примеру, можно играть с ними в игрушечный магазин или кассу. Детей увлекает этот процесс, и медленными шагами они учатся считать деньги. Также будет полезно разрешать детям расплачиваться в магазине вместо взрослого. При этом родитель сам должен отсчитать нужную сумму, а ребенок только передать ее и получить сдачу у кассира. Такие действия создают у ребенка в голове правильные алгоритмы обращения с деньгами», — пояснила Наумова.

Психолог подчеркнула, что таких навыков в маленьком возрасте ребенку будет достаточно. А вот в возрасте шести–семи лет родители могут начать учить ребенка распоряжаться деньгами самостоятельно.

«Родитель может выдавать определенную сумму на день или на неделю, но не указывать, на что он должен потратить эти деньги. Просто заранее он может объяснить, что деньги можно потратить сразу на крупную покупку или отложить часть, сэкономив ее. А дальше ребенок сам должен решить, как распорядиться личными финансами правильно. Но даже если выделенных денег ему не хватило, не нужно ругать его за это, ошибки научат его грамотно тратить деньги», — пояснила Наумова.

В этом же возрасте, когда ребенок начинает получать первые карманные деньги, его можно параллельно начать учить составлять продуктовую корзину, отметила специалист.

«Родитель может рассказывать ребенку в магазине стоимость продуктов, которые они берут с прилавка, и объяснять, почему именно этот товар оказался в корзине. Также в этом возрасте можно говорить с детьми о том, сколько денег в месяц уходит на продукты и на чем можно сэкономить, чтобы отложить средства на будущий отпуск, к примеру. Также можно создавать продуктовую корзину дома — в том же игрушечном магазине из пластмассовых аналогов продуктов. Родитель может сам указывать стоимость тех или иных продуктов, а ребенок будет самостоятельно выбирать, что положить в свою корзину, и вести подсчет трат», — предложила психолог.

Преподаватель может стать верным наставником и другом для подростка. Современные дети все чаще выбирают своим кумиром учителей-миллениалов. Но насколько полезны с точки зрения дисциплины и учебного процесса приятельские отношения с педагогом, «ВМ» разбиралась с экспертом.