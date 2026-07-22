Психолог объяснил, как правильно обучать ребенка финансовой грамотности

Выдача карманных денег с пятилетнего возраста и их ежегодная индексация на 10% помогут ребенку научиться ценить чужой труд и планировать свое будущее. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат психологических наук, детский психолог, доцент кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Елена Семенова.

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«Многие родители боятся давать детям деньги на руки, но это лучший способ научить ребенка финансовой грамотности. Начинать можно уже с пяти лет, причем именно с наличных, чтобы ребенок физически видел процесс траты. Здесь критически важна регулярность: выдавать фиксированную сумму строго в один и тот же день, например, каждое воскресенье, и ежегодно увеличивать ее на 10%. При этом важно проговорить, что это не зарплата, ведь зарплату получают за труд», – рассказала Семeнова.

Психолог отметила, что карманные деньги никогда не должны становиться инструментом манипуляций – ребенка нельзя штрафовать деньгами или платить ему за хорошую учебу и выполнение домашних обязанностей.

«Оплата обычных бытовых дел снижает внутреннюю мотивацию ребенка и превращает семейные отношения в коммерческие. За отличные оценки в школе лучше поощрять эмоционально – например, совместным походом в кино или цирк. Однако можно договориться об оплате за действительно дополнительные задачи, вроде генеральной уборки или помощи на даче, чтобы наглядно показать связь между трудом и заработком», – уточнила Семенова.

Специалист также предостерегла родителей от чрезмерного контроля детских трат и попыток «спасти» ребенка в случае финансовых неудач.

«Карманные деньги – это тренировка, поэтому ребенок сам решает, на что их тратить, даже если первые полгода он будет покупать всякую ерунду. Наша задача – следить только за безопасностью, но не задавать лишних вопросов и не читать нотации. Если же ребенок потратил все средства в первый день или забыл кошелек дома, никаких займов и "спасательных операций" быть не должно. Именно так формируется привычка планировать бюджет и предотвращается склонность к кредитам в будущем», – отметила Семенова.

По мнению психолога, родителям важно научить детей грамотно распределять полученные средства и регулярно обсуждать финансовые вопросы в бережной форме.