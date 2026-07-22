Психолог объяснил, как правильно обучать ребенка финансовой грамотности

Психолог рекомендовала индексировать детям карманные деньги на 10% ежегодно
Выдача карманных денег с пятилетнего возраста и их ежегодная индексация на 10% помогут ребенку научиться ценить чужой труд и планировать свое будущее. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат психологических наук, детский психолог, доцент кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Елена Семенова.
«Многие родители боятся давать детям деньги на руки, но это лучший способ научить ребенка финансовой грамотности. Начинать можно уже с пяти лет, причем именно с наличных, чтобы ребенок физически видел процесс траты. Здесь критически важна регулярность: выдавать фиксированную сумму строго в один и тот же день, например, каждое воскресенье, и ежегодно увеличивать ее на 10%. При этом важно проговорить, что это не зарплата, ведь зарплату получают за труд», – рассказала Семeнова.
Психолог отметила, что карманные деньги никогда не должны становиться инструментом манипуляций – ребенка нельзя штрафовать деньгами или платить ему за хорошую учебу и выполнение домашних обязанностей.
«Оплата обычных бытовых дел снижает внутреннюю мотивацию ребенка и превращает семейные отношения в коммерческие. За отличные оценки в школе лучше поощрять эмоционально – например, совместным походом в кино или цирк. Однако можно договориться об оплате за действительно дополнительные задачи, вроде генеральной уборки или помощи на даче, чтобы наглядно показать связь между трудом и заработком», – уточнила Семенова.
Специалист также предостерегла родителей от чрезмерного контроля детских трат и попыток «спасти» ребенка в случае финансовых неудач.
«Карманные деньги – это тренировка, поэтому ребенок сам решает, на что их тратить, даже если первые полгода он будет покупать всякую ерунду. Наша задача – следить только за безопасностью, но не задавать лишних вопросов и не читать нотации. Если же ребенок потратил все средства в первый день или забыл кошелек дома, никаких займов и "спасательных операций" быть не должно. Именно так формируется привычка планировать бюджет и предотвращается склонность к кредитам в будущем», – отметила Семенова.
По мнению психолога, родителям важно научить детей грамотно распределять полученные средства и регулярно обсуждать финансовые вопросы в бережной форме.
«Полезно делить сумму: 50–70% оставлять на текущие расходы, 20–25% откладывать на крупную цель, а 10–25% направлять в "банк" для накоплений или на подарки близким и благотворительность. Для борьбы с импульсивными покупками отлично помогает правило "подождать три дня", а раз в неделю стоит проводить мягкие денежные разговоры – анализировать траты без осуждения. Карманные деньги – это самый эффективный тренажер взрослой жизни, где учиться приходится не по учебникам, а на собственных ошибках», – заключила Семенова.