Специалист дал рекомендации родителям по использованию ИИ детьми

Родители должны контролировать использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) детьми, чтобы сохранить их способности к обучению. Такое мнение ТАСС выразила доктор психологических наук, заведующая кафедрой клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

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Психолог считает, что взрослым стоит заранее взять ситуацию под контроль, не дожидаясь возникновения проблем у ребенка.

«Я думаю, что позиция родителей, озвучиваемая для их собственных детей, должна быть такая: ты можешь познакомиться с этой технологией, ты можешь посмотреть, как она работает, ты можешь использовать ее ресурсы в житейских задачах. Но задачи, связанные с обучением, должны быть изолированы от использования [ИИ]», — подчеркнула Никишина.

По ее словам, родители должны понимать, что качество жизни и ее социальная наполненность зависят от того, как работают психические функции ребенка. В случае если их заменят технологии ИИ, то "социальная адаптация и обучаемость детей окажется под угрозой".

О влиянии ИИ на детей

Психолог уточнила, что дети часто обращаются к технологиям ИИ, ссылаясь на то, что полученный быстрый результат может оказаться лучше их самостоятельного. По мнению эксперта, в таком подходе кроется основная проблема, поскольку психические функции человека работают по принципу "используй или потеряешь". Так, продолжила она, растущий организм рискует безвозвратно утратить некоторые когнитивные способности, если не будет их применять в период, когда обучение проходит максимально эффективно.