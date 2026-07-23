Родителей призвали контролировать покупки детей на маркетплейсах

Несовершеннолетние могут приобрести опасные товары по наводке мошенников.

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Такие действия могут привести к уголовным последствиям. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Если говорить об аккаунтах в маркетплейсах, то здесь родителям необходимо контролировать. Поскольку множество сюжетов видели в социальных сетях о том, что молодые люди, либо имея доступ к аккаунтам родителей, либо заведя свой собственный аккаунт, покупали такие товары, владение которыми приводило к трагедиям, либо же могли быть использованы для задания по указке мошенников, которые влияют, убеждают и заставляют делать что-то из этих товаров как из составных частей. Например, взрывчатые вещества, например, горячие смеси, чтобы поджигать те же самые релейные шкафы. Это тоже приводит к тяжким последствиям, поскольку вменяются тяжкие уголовные составы».

Ранее сообщалось, что Центробанк предлагает разрешить несовершеннолетним регистрировать электронные средства платежа только с согласия родителей. Сейчас электронные кошельки можно создать самостоятельно, поскольку для них не требуется открытие банковского счёта.