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Педагог предупредила о риске подмены мышления детей работой нейросетей

Lenta.ruиещё 1

Педагог и создательница «Умношколы» Екатерина Богомолова-Чепко предупредила, что дети не должны перекладывать интеллектуальную работу на искусственный интеллект, поскольку это лишает их опыта самостоятельного мышления. Об этом сообщает RT.

Педагог предупредила о риске подмены мышления детей работой нейросетей
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Она отметила, что мозг развивается только при анализе, сравнении и поиске решений, а если всю эту работу выполняет нейросеть, ребенок получает результат, но не учится думать.

Богомолова-Чепко посоветовала использовать ИИ как наставника, задавая запросы с формулировками «объясни», «покажи» или «подскажи», чтобы ребенок сначала пытался разобраться сам. Также она подчеркнула важность развития критического мышления, поскольку нейросети могут выдавать недостоверную информацию, и ребенок должен уметь ее проверять.

Вместо готовых решений педагог предложила превращать нейросеть в интеллектуального тренера: просить придумать задачи, провести викторину или поспорить с точкой зрения ребенка, что развивает логику, речь и гибкость мышления.

Ранее психолог Дарья Дугенцова объяснила, что страх появляется у детей дошкольного возраста часто, однако, если он вызывает оцепенение и мешает жизни ребенка, — это называется фобией и не является нормой.