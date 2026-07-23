Что делать при удушье ребенка до приезда скорой

Чтобы помочь ребенку при удушье из-за инородного тела до приезда скорой, нужно предпринять несколько действий. Для детей до года нужно нанести пять ударов ребром ладони между лопатками, а у детей старше — использовать прием Геймлиха, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии Пироговского Университета Динар Халиуллин.

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«Для детей до года правила такие: положите ребенка лицом вниз на свое предплечье так, чтобы голова была ниже туловища. Поддерживайте шею и голову. Затем ребром ладони нанесите пять резких ударов между лопатками. Если инородное тело не вышло, переверните ребенка на спину, удерживая голову ниже туловища. Сделайте пять надавливаний на грудную клетку двумя пальцами (указательным и средним) чуть ниже линии сосков. Глубина надавливаний — 2,5–3 см», — объяснил врач.

При этом для детей старше года действия будут немного другие. Так, по словам доктора, сначала нужно встать позади ребенка, наклонить его вперед и потом использовать прием Геймлиха.