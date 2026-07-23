В Госдуме рассказали о воспитании российских детей

Элементарные правила вежливого общения, взаимодействия в социуме знать необходимо. Об этом RT заявила депутат, член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Со старшим поколением, с младшими. Как помогать слабым, быть честным и так далее. Это процесс воспитания в целом», — пояснила она.

Комментируя идею введения в российских школах курсов по этике и культуре речи, парламентарий усомнилась, что есть необходимость в появлении такой отдельной дисциплины. По ее мнению, дети и так сильно перегружены и предмет «этикет» будет избыточным.

О том, что курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения следует ввести в российских школах, заявил РИА Новости 23 июля замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Ранее в Госдуме высказались об эффекте отмены домашнего задания для первоклассников.