Врачи призвали отказаться от добровольной госпитализации подростков-наркоманов

Александра Изюменко и Андрей Продеус заявили НСН, что зачастую сами родители ребенка не понимают всю серьезность ситуации. Подростков с зависимостью нужно забирать из семьи и опасной среды для лечения, так как ситуация быстро выходит из-под контроля, нельзя терять время, заявила клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко в пресс-центре НСН. «Мы работаем со всей семьей. Когда ситуация касается подростков, мы зачастую понимаем, что не можем работать с зависимостью молодого человека, потому что он будет «проработанный», но вернётся в среду, которая его и привела к тому, что он начал искать, где ему найти условный габапентин. Если мы не меняем социальную среду, это всё бессмысленно. Мы – за то, чтобы была не добровольная госпитализация и лечение детей, подростков с диагностированной зависимостью. Чтобы их скорая помощь забирала из семьи, которая отказывается лечить. Чтобы социальная среда, куда подросток вернётся после психотеапевтических процедур, была готова –мама, папа, брат», - отметила она. Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус подчеркнул, что это юридический вопрос. «Для этого состояние такого подростка нужно признать жизнеугрожающим. По сути, нужно наплевать на отказы от госпитализации и лечения. Это юридическая история, мы, врачи, можем только предложить законодателям это изменить», - добавил он. Александра Изюменко также рассказала, что зачастую сами родители ребенка не понимают всю серьезность ситуации. «Невозможно до родителей донести, что их дети умирают, принимая психоактивные вещества! Смертность от наркомании невероятная, госстатистика вообще не соответствует действительности. Жизненно важно приравнять употребление психоактивных веществ к медленному суициду», - заключила она. Новый опасный тренд среди подростков набирает обороты. Как сообщают СМИ, молодежь активно скупает препараты, предназначенные для животных. Проблема употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних остаётся одной из самых сложных для системы здравоохранения. По данным профилактических программ, в 2025 году в Московской области более 122 тысяч школьников и студентов прошли добровольные обследования на выявление употребления наркотических и психотропных веществ.

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