Перечислены признаки употребления психоактивных веществ подростком

Если ребенок перестал учиться, не ест, не спит и сменил компанию, это повод насторожиться, заявила НСН Александра Изюменко.

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На первых этапах подростки умело скрывают употребление психоактивных веществ, заявила клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко в пресс-центре НСН.

«Заметить, что ребенок употребляет психоактивные вещества можно, когда ребенок начал демонстрировать отличное поведение. Сначала подростки прекрасно скрывают свое употребление. Определить можно по глазам, если меняется круг общения, отсутствует сон, ребенок теряет вес, не ест. Но надо отметить, что могут быть и другие причины такого поведения, поэтому достоверно определить может только клинический анализ крови. Но для проведения анализа необходимо иметь косвенные признаки: скатывается по учебе, саботирует учебу, меняет компанию, не спит, не ест, ведет асоциальный образ жизни, уходит в игры. Это основные признаки, по которым родители бьют тревогу. Зачастую именно уход из школы больше беспокоит родителей», — рассказала она.

Новый опасный тренд среди подростков набирает обороты. Как сообщают СМИ, молодежь активно скупает препараты, предназначенные для животных.

Проблема употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних остаётся одной из самых сложных для системы здравоохранения. По данным профилактических программ, в 2025 году в Московской области более 122 тысяч школьников и студентов прошли добровольные обследования на выявление употребления наркотических и психотропных веществ.