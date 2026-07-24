В Семейном кодексе захотели закрепить определение «одинокого родителя»

По словам авторов законопроекта, внесенного в Госдуму, сейчас единого подхода к этому статусу нет, что создает правовую неопределенность. В качестве примера в пояснительной записке приводится ст. 263 ТК РФ, которая позволяет предоставить дополнительный отпуск одинокой матери или отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет. На практике эту гарантию сложно получить, если второй родитель просто не участвует в жизни ребенка и не лишен прав официально.

Аналогичная проблема возникает с единым пособием на детей, где доходы второго родителя или положенные алименты учитываются при расчете, даже если семья фактически этих денег не получает.

Законопроект внесет в Семейный кодекс новое определение: одиноким родителем признается тот, кто фактически самостоятельно воспитывает ребенка и защищает его интересы, пока второй родитель (если он есть) уклоняется от своих обязанностей. Этот факт нужно будет подтверждать по правилам, которые установит Правительство РФ. Получение статуса станет прямым основанием для оформления мер государственной поддержки и социальных льгот.