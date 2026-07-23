Психолог объяснил, стоит ли родителям проверять переписки детей

Родителям не стоит безоговорочно читать личные переписки детей. По словам психологов, степень контроля должна зависеть от возраста ребёнка. Дошкольники и младшие школьники ещё не всегда могут распознать мошенников и понять, почему нельзя отправлять незнакомцам личные данные или фотографии. Однако даже в этом возрасте проверять телефон лучше открыто, заранее объяснив ребёнку правила безопасности. По мере взросления контроль следует постепенно ослаблять и переходить к договорённостям, поскольку тайное чтение сообщений может дать обратный эффект.Подробнее о том, чем может обернуться недоверие со стороны родителей, Авторадио рассказал психолог Михаил Зотов:

"Во-первых, нарушать границы ребёнка не стоит. Почему? Потому что это уважение к личности. То же самое, что проверять там всякие разные другие вещи. Вваливаться в комнату, говорить: «Где у тебя что там, рыться в вещах». Это всё нарушение границ. И если родители показывают, что они нарушают границы и показывают своё неуважение к нему, то, соответственно, что ждать от них? В ответ этим же родителям. Что касается интернета, это всё про доверительные отношения, которые формируют родители. И оно иногда, к сожалению, не сформировано доверительное отношение. Поэтому то, что происходит в мобиле у ребёнка, родители об этом, к сожалению, не знают. Это их минус, их косяк. Так что это действительно про то, что происходит внутри, и то, как они к этому настраивают, как они об этом говорят и о чём они могут вместе договориться".

По словам эксперта, постоянное вмешательство в личное пространство может отдалить ребёнка от родителей. Поэтому вопросы безопасности лучше обсуждать открыто и заранее устанавливать понятные для всех правила.