Как злоумышленники вербуют детей в чатах и онлайн-играх

Специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачёв рассказал, что вербовка подростков для диверсий может начинаться со знакомства в чатах, ботах и онлайн-играх.

В разговоре с информационной службой «Вести» он пояснил, что общение длится несколько дней или неделю, после чего ребёнка могут попросить что-либо сфотографировать или совершить другое действие.

Затем подростку звонят якобы от украинских спецслужб или ФСБ, запугивают его и вынуждают к противоправным действиям. По словам Трухачёва, в играх дети легче доверяют новым знакомым, чем и пользуются подготовленные психологи мошеннических кол-центров.

Ранее заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко рассказала, что родителям следует участвовать в жизни подростков и обращать внимание на их общение в интернете.