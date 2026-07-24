Стоматолог объяснила, как действовать при травме зуба у ребенка

Стоматолог-парадонтолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди рассказала, как действовать при сколе или полном выпадении зуба у ребёнка.

В беседе с aif.ru она отметила, что сначала нужно осмотреть повреждение, попросить ребёнка прополоскать рот и приложить к щеке лёд, обёрнутый тканью. Фрагменты зуба следует собрать и поместить в воду или молоко.

Если зуб выбит целиком, его нужно доставить врачу.

По словам Маруфиди, обращаться в клинику нужно как можно быстрее. При отёке, сильной боли или кровотечении ждать нельзя.

Ранее стоматолог-ортопед Михаил Агами предупредил, что самостоятельное лечение зубов может замаскировать заболевание и привести к сложному и дорогому лечению.