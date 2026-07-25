Как российские школьники покоряют международные олимпиады

За первые семь месяцев этого года национальные школьные сборные России выступили на пяти основных международных предметных олимпиадах. И выступили блестяще! По итогам соревнований по биологии, географии, физике, химии и математике ребята получили 27 медалей: 23 золотые и четыре серебряные.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, каждая медаль наших школьников на международных олимпиадах - радость и гордость для всей страны.

"Это яркое подтверждение, что сочетание талантов, упорного труда, высочайшего профессионализма учителей и родительской заботы помогает воплотить мечты в жизнь, - подчеркнул вице-премьер. - Важно, что успехов ребята добились в точных и естественных направлениях, которым мы уделяем особое внимание. Ценим, что интеллектуальные звездочки зажигаются не только в столице, но и в разных регионах России".

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил: особенно значимо, что каждый участник сборных России возвращается с медалью.

"Значит, отечественная система образования воспитывает молодых людей, способных добиваться лучших результатов на мировой арене, - сказал министр. - Сегодня они побеждают на крупнейших интеллектуальных соревнованиях, а завтра именно им предстоит развивать российскую науку и экономику, обеспечивать технологический суверенитет и конкурентоспособность нашей страны".

Как попадают в сборные?

В течение года ребята проходят учебно-тренировочные сборы, выступают на промежуточных (тренировочных) международных турнирах, совершенствуют практические навыки и готовятся к главным интеллектуальным стартам.

Подготовка ребят организована при поддержке Минпросвещения в рамках федпроекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети".

Наиболее успешно российские школьники выступили в естественно-научных дисциплинах.

Биология

На II Открытой международной биологической олимпиаде школьников основная сборная России завоевала шесть золотых медалей, а ученик лицея № 19 г. Тольятти Самарской области Тимур Узбеков стал абсолютным победителем соревнований.

Физика

На 56-й Международной олимпиаде по физике все пять участников российской команды были удостоены золотых медалей.

Химия

Стопроцентный "золотой" результат сборная показала на 58-й Международной химической олимпиаде: все четверо ребят получили медали вышей пробы, а Арсений Гасаненко из Москвы стал абсолютным победителем.

География

На II Открытой международной географической олимпиаде российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали, команда стала лучшей в неофициальном командном зачете.

Математика

На 67-й Международной математической олимпиаде (IMO 2026) сборная также получила четыре золотые и две серебряные медали, впервые за пять лет выступив на соревновании в очном формате без ограничений и заняв третье место в командном зачете. Участница команды Арина Прокудина не просто завоевала золото, но и стала лучшей девушкой-математиком в мире, получив на IMO 2026 приз Мирзахани.

Также в 2026 году участники российских команд показали себя и в других соревнованиях Так, наши стали абсолютными победителями Международной олимпиады школьников по биологии имени Авиценны и Международной олимпиады по кибербезопасности.

На Менделеевской олимпиаде по химии сборная заняла первое место, завоевав 15 медалей.

С Азиатской олимпиады по физике российские школьники привезли восемь медалей, из них четыре - золотые.

На Международной научной физической олимпиаде российская команда получила Гран-при и пять золотых медалей, а на Международном турнире продвинутого уровня по информатике школьники завоевали 12 наград, в том числе восемь золотых.

Золото международных олимпиад привозят школьники, которые учатся в разных регионах России. Так, абсолютным победителем Открытой международной биологической олимпиады стал Тимур Узбеков из Тольятти (Самарская область), золотую медаль Международной математической олимпиады завоевала Арина Прокудина из Челябинска (Челябинская область), в составе физической сборной отличился Артем Еремин из Калининграда (Калининградская область), а серебряную медаль Международной математической олимпиады получил Максим Большаков из Казани (Республика Татарстан).

Напомним, За весь 2025 год на восьми основных международных состязаниях школьники из России завоевали 44 медали, включая 33 золотые.

За последние пять лет - 210 наград, из которых 161 - высшей пробы.