Новая система к 2030 году: зачем вузы переходят на другую модель образования

Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года, заявил заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. Он отметил, что сейчас в пилотном проекте участвуют 17 университетов, а остальные вузы присоединятся к ним позже. Что известно о новой системе высшего образования и для чего нужно менять старую — в материале «Вечерней Москвы».

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Два уровня образования

Согласно новой системе, в вузах вместо формулы «бакалавр — магистр» вводится двухуровневая модель:

базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет (в зависимости от специальности);

специализированное высшее образование продолжительностью один–три года, которое станет обновленным форматом магистратуры.

Массовый переход на новую систему высшего образования планировался на 2027–2028 годы. Кроме того, в пресс-службе Минобрнауки сообщали, что в 2026–2027 учебном году переход на новую систему начнут ведущие российские вузы. Студенты, которые уже начали учебу до старта проекта, продолжат обучение по тем программам, на которые поступали.

Пилотный проект новой системы высшего образования был начат в 2023 году. Тогда к программе присоединились МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, БФУ имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и ТГУ. В 2026–2027 — 2029–2030 учебных годах новыми участниками пилотного проекта станут:

ДВФУ;

МГПУ;

МГТУ им. Баумана;

МФТИ;

РНИМУ им. Пирогова;

РУТ МИИТ;

СПбГМТУ;

СтГАУ;

ТюмГУ;

УрФУ;

ЮФУ.

Новая образовательная система предусматривает два уровня — базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура становится отдельным уровнем профессионального образования. Также изменены правила приема в магистратуру: выпускники любых базовых программ могут участвовать в конкурсе на бюджетные места в магистратуре (ранее после окончания специалитета студенты не могли на них претендовать).

Соответствие технологическому развитию и курсу

Предприниматель, преподаватель ВШЭ Алексей Карлов отметил, что изменения систем, в том числе образования, необходимы, когда это соответствует технологическому развитию и курсу всей страны.

Если сейчас вся вертикаль потенциальной карьеры участников больше подходит под новую структуру, то почему бы ее не поменять? Если это будет происходить комплексно — не только в обучении, но и во всей карьерной лестнице большинства специальностей, — то это скорее будет полезно, — считает собеседник «ВМ».

Считается, что изменения вызваны требованиями рынка труда, который идет в разрыве с образовательной системой: за время обучения студента в течение четырех–шести лет его навыки могут стать невостребованными. Новая система, как ожидается, позволит университетам выстраивать программы обучения под реальные запросы рынка труда и не терять свою фундаментальность.

Но нужно разделять в этом подходе разные профессии и уровень подготовки студентов. Это на 49, а то и на 51 процент зависит от преподавательского состава. Если он хороший, мотивированный, то с любой моделью образования можно хорошо подготовить студентов, — указал преподаватель.

По его словам, новая система, скорее всего, будет полезна, особенно если к новой модели готовы будущие работодатели. Проблема неподготовленности студентов к работе на предприятиях во многом заключается в том, что сами работодатели не предъявляли свои требования к ним, не объясняли, что им необходимо.

Четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов всех направлений подготовки станут частью новой модели высшего образования. Подходы к преподаванию этих предметов будут унифицированы, а их содержание актуализируют с учетом современных научных достижений. Какие дисциплины станут обязательными и почему выбор пал именно на них, разбиралась «Вечерняя Москва».