Какие действия взрослых нарушают доверие в отношениях с детьми

Педиатр АО «Медицина» Марьям Сайфулина в беседе с «Чемпионатом» перечислила действия взрослых, которые нарушают доверие в отношениях с детьми. По её словам, есть прямая связь между атмосферой в семье и здоровьем ребёнка. Дети растут крепче и счастливее там, где царят любовь, уважение и взаимная поддержка. Их физическое благополучие напрямую зависит от душевного равновесия, за которое полностью ответственны взрослые.

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«Доверие — фундамент этих отношений. Оно формируется с рождения, когда малыш понимает: родители надёжны и всегда придут на помощь. Но доверие легко разрушить. Нельзя нарушать обещания — ребёнок перестанет верить вашим словам, осуждать чувства ребёнка — вместо поддержки он замкнётся. Менять правила без причины — детям нужна стабильность и предсказуемость», — сказала эксперт.

Кроме того, врач рекомендовала не демонстрировать ребёнку конфликты между родителями — в напряжённой обстановке дети не чувствуют безопасности. Ещё один красный флаг — принижать мнение ребёнка фразами вроде «вырастешь — поймёшь». Это игнорирует его личность.