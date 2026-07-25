Как стресс родителей влияет на иммунитет детей

Почему ребенок начинает часто болеть в детском саду, нужно ли сразу сбивать высокую температуру, как стресс родителей отражается на детях и стоит ли заранее «укреплять иммунитет» препаратами? Эти и другие вопросы забайкальских родителей обсудили в новом выпуске проекта «Заботимся о детях».

В прямом эфире врач-педиатр Анастасия Трондина вновь поговорила с педиатром, иммунологом-аллергологом, доктором медицинских наук, профессором, экспертом Первого канала Андреем Продеусом. Темы для разговора на этот раз во многом определили сами родители - они присылали вопросы и просили подробнее разобрать ситуации, с которыми сталкиваются.

Говорили про стресс и как он от родителей может передаваться детям и влиять на их здоровье. По словам Андрея Продеуса, кратковременный стресс - нормальная реакция организма. Проблемой он становится, когда превращается в постоянное состояние.

Даже если ребенок не говорит вам о переживаниях – это не значит, что их нет. Ребенок еще не понимает, что такое стресс, но очень чувствует состояние родителей. Для ребенка одним из главных способов помочь организму справляться с нагрузками остается режим.

«Когда у человека в любом возрасте есть режим, то организму проще справляться со стрессом, организму проще подстраиваться. Иммунные функции взрослеют и созревают ночью - самое оптимальное время с 10 до 3 ночи. Если человек, ребенок идет спать в 11-12, тем более в час ночи, говорить о стойком иммунитете нельзя», — подчеркнули врачи.

Еще один вопрос, который особенно волнует родителей, - частые болезни в детском саду.

Врачи напомнили: ребенок приходит в новый коллектив и сталкивается с большим количеством новых для него вирусов и бактерий. Это естественная часть адаптации организма.

При этом само количество простуд еще не означает, что у ребенка «плохой иммунитет».

«Важно не сколько раз он болеет, а как он болеет. Даже 1 раз в месяц ребенку болеть – это нормально, но важно, как он выздоравливает», - подчеркнул Андрей Продеус.

Если заболевание проходит относительно легко, ребенок быстро восстанавливается и не сталкивается каждый раз с тяжелыми осложнениями, поводов сразу искать серьезные нарушения иммунитета может не быть.

Анастасия Трондина также обратила внимание родителей на то, что попытка полностью оградить ребенка от коллектива не решает проблему адаптации.

«Если ребенок не ходил в детский сад, с большим количеством новых контактов он все равно столкнется позже - например, в первом классе и тогда ситуация может быть намного хуже», - отметила забайкальский врач-педиатр Анастасия Трондина.

Специалисты советуют не бояться самого периода адаптации, а внимательно следить за тем, как именно ребенок переносит болезни и восстанавливается после них.

Еще один вопрос родителей - когда необходимо сбивать температуру. Врачи советуют смотреть не только на цифру на градуснике, но прежде всего на состояние ребенка.

«Не надо привязываться только к цифре. Если ребенку тяжело, он вялый, ему плохо, не нужно заставлять его терпеть только потому, что температура еще не достигла какой-то конкретной отметки», - пояснили врачи-педиатры.

В завершение эфира обсудили вакцинацию. Отвечая на вопрос, специалисты призвали родителей не пугаться любой местной реакции после прививки: небольшое покраснение или реакция в месте инъекции сами по себе не означают серьезного осложнения – это значит, что у организма есть реакция на препарат.

Отдельно врачи развеяли еще один распространенный миф: профилактически принимать антигистаминные препараты перед каждой прививкой без специальных показаний не нужно.

«Никакой волшебной таблетки для иммунитета не существует. Самое важное - сначала не мешать иммунитету нормально работать: соблюдать режим, двигаться, полноценно питаться, гулять и внимательно относиться к состоянию ребенка», - резюмировали участники эфира.

Проект «Заботимся о детях» продолжится. Забайкальский врач-педиатр Анастасия Трондина проводит их у себя на странице Вконтакте - https://vk.ru/wall-240246990_10. В следующих выпусках врачи планируют подробнее поговорить об аллергии и атопическом дерматите, препаратах «для иммунитета», витаминах и микроэлементах, а также хронических инфекциях у детей.