Как обезопасить ребенка в интернете, объяснила эксперт
Полагаться только на программы и пароли для защиты детей в интернете не имеет смысла — подростки активно делятся способами обхода ограничений, в том числе биометрических. Единственный рабочий подход — сочетать технические меры с привычкой обсуждать увиденное в сети внутри семьи. Такое мнение высказала заместитель генерального директора digital-компании Юлия Аблец. Об этом сообщают РИА Новости.
Эксперт считает, что знакомство с нейросетями лучше проходить вместе с ребенком: наглядно показывать, как меняются ответы в зависимости от формулировки запроса, и объяснять, что механическое запоминание фактов не равно пониманию.
«Когда вы вместе разбираете информацию, выстраиваете причинно-следственные связи, обсуждаете персоналии и исторический контекст, только тогда формируется системное мышление у ребенка», — пояснила она.
Аблец также советует родителям делиться личными историями о том, как они сами сталкивались с недостоверной информацией или мошенническими уловками. По ее словам, личный пример действует безотказно и превращает абстрактные правила в реальный опыт.
«Замените вечерний просмотр любимого сериала на получасовой разбор того, как создают дипфейки знаменитостей, и это даст подростку больше защиты, чем годовая подписка на антивирус с родительским контролем», — резюмировала она.