Как обезопасить ребенка в интернете, объяснила эксперт

Полагаться только на программы и пароли для защиты детей в интернете не имеет смысла — подростки активно делятся способами обхода ограничений, в том числе биометрических. Единственный рабочий подход — сочетать технические меры с привычкой обсуждать увиденное в сети внутри семьи. Такое мнение высказала заместитель генерального директора digital-компании Юлия Аблец. Об этом сообщают РИА Новости.

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Эксперт считает, что знакомство с нейросетями лучше проходить вместе с ребенком: наглядно показывать, как меняются ответы в зависимости от формулировки запроса, и объяснять, что механическое запоминание фактов не равно пониманию.

«Когда вы вместе разбираете информацию, выстраиваете причинно-следственные связи, обсуждаете персоналии и исторический контекст, только тогда формируется системное мышление у ребенка», — пояснила она.

Аблец также советует родителям делиться личными историями о том, как они сами сталкивались с недостоверной информацией или мошенническими уловками. По ее словам, личный пример действует безотказно и превращает абстрактные правила в реальный опыт.