Приводят ли гаджеты к задержке речевого развития у детей

Нарушения существовали и до появления современных цифровых устройств.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий научный сотрудник Института скорой помощи им. Склифосовского и заведующий кафедрой медицинских технологий Пироговского университета Михаил Синкин.

«Я бы не стал однозначно говорить, что использование гаджетов однозначно замедляет речевое развитие. Всегда были дети с нарушением психомоторного, психоречевого развития. Но я не думаю, что это следствие использования гаджетов. Сейчас технологический скачок. То, что устройства коммуникации доступны совершенно маленьким детям, я бы не считал только плохим. Люди, которые не могли коммуницировать, с помощью этих устройств получили эту возможность. Во многих устройствах есть специальные режимы для работы с пациентами с ограниченными возможностями. Это вопрос научной дискуссии».

Ранее Синкин объяснил феномен вещих снов. Столкнувшись с проблемой, человек продолжает обдумывать и решать её во сне. Некоторые сценарии воплощаются в реальности, отметил он.