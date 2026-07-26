В Донбассе с 2014 года от действий ВСУ пострадали более 40 тыс. человек

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Свыше 40 тыс. жителей Донбасса пострадали и более 12 тыс. погибли в результате действий ВСУ с 2014 года. Об этом в интервью ТАСС заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

"Сколько в Донбассе погибло людей? Больше 12 тысяч. Ранено больше 40 тысяч. Это кто? Это беззащитные люди", - отметила Лантратова.

Омбудсмен обратила внимание на грубейшее несоблюдение Украиной норм международного гуманитарного права. Она подчеркнула, что недопустимым является убийство мирных жителей, в том числе учителей и детей, однако мировое сообщество закрывает глаза на все преступления, совершенные украинским режимом.

"[Пострадали] школа Энергодара, школа Волновахи, школа Ясиноватой, Старобельский колледж, вузы и так далее", - перечислила она некоторые образовательные учреждения, ставшие объектами нападений ВСУ.