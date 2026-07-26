Как уберечь ребенка от падения из окна

Летом в Москве участились случаи выпадения детей из окон многоэтажек. Часто в такой момент родители находятся в квартире вместе с малышами и отвлекаются буквально на секунду, не подозревая о трагических последствиях. Ужасающая статистика и способы предотвращения несчастных случаев — в материале «Вечерней Москвы».

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Трагедия за трагедией

26 июля трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже дома на юго-западе Москвы. Она оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Девочку госпитализировали.

23 июля двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже на Зверинецкой улице в Москве. Ребенка доставили в больницу.

Ранее двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже в поселке базы отдыха «Солнечная поляна» под Одинцовом. Инцидент произошел после того, как ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Мальчика госпитализировали.

Увы, подобных случаев очень много, поэтому ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра в комнате, где открыто окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок сможет открыть его самостоятельно. Москитная сетка тоже не спасет малыша от падения, так как не предназначена для того, чтобы выдерживать вес ребенка.

Однако в силах родителей предотвратить трагедию и максимально обезопасить квартиру с помощью нехитрых приспособлений.

Ручка с замком

По словам эксперта по домоводству Марины Рубенковой, самый простой вариант защиты детей от выпадения из окна — ручка с замком. Ее можно зафиксировать в любом положении и закрыть на ключ, а затем спрятать в недоступном для ребенка месте.

— Ручки на окнах можно легко заменить своими руками. Это надежный метод защиты детей от выпадения. Однако важно помнить: если окно будет открыто на проветривание, а ручка не будет заблокирована, ребенок сможет его открыть, — предупредила Рубенкова.

Замок безопасности

Еще один надежный вариант защиты детей от выпадения из окна — блокировочный замок. Он крепится на нижней части окна с помощью саморезов.

«Блокировочный замок подойдет для окна с поворотно-откидной створкой. Он работает как задвижка, но в закрытом состоянии можно открыть окно на проветривание», — рассказала собеседница «ВМ».

Рубенкова также предупредила, что монтаж блокировочного замка достаточно сложный. И если вы не уверены в своих силах, лучше вызвать мастера, чтобы не испортить оконную раму.

Решетки на окна

Как уже было сказано выше, москитные сетки не могут предотвратить падение. Собеседница «ВМ» предупреждает: они не рассчитаны на большую нагрузку и не уберегут ребенка от выпадения из окна. При желании гарантированно обезопасить свое чадо используйте оконную решетку с небольшими отверстиями.

«Решетки бывают нескольких видов. Например, сварные или кованные. Их крепят на окно со стороны улицы. Даже самая легкая решетка сможет уберечь ребенка от выпадения из окна. Я бы рекомендовала рассмотреть этот вариант тем, кто предпочитает летом открывать окна на полную», — заключила Рубенкова.

Москитная сетка не сможет уберечь ребенка от выпадения из окна, однако она поможет справиться с комарами. Марина Рубенкова рассказала «ВМ», какие еще приспособления помогут не пустить насекомых в квартиру.