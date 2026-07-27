Врач объяснил, в каких случаях детская эрекция — это проблема

Мальчики стесняются говорить о проблемах в интимной зоне, а родители часто не знают, что из увиденного — физиология, а что — сигнал тревоги. Как отличить норму от патологии и почему доверительный разговор в семье способен предотвратить операцию?

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Одна из самых деликатных тем, с которой родители мальчиков приходят к врачу это детская эрекция. Многие впервые замечают её ещё у младенца и начинают искать тревожные диагнозы. Однако, как объяснил в комментарии RuNews24.ru кандидат медицинских наук, детский хирург, уролог-андролог Михаил Никитский, в большинстве случаев для паники нет никаких оснований.

По словам специалиста, эрекция у ребёнка не имеет отношения к сексуальному возбуждению, как у взрослых. Это обычная физиологическая реакция организма, связанная с работой нервной системы и кровоснабжением половых органов.

«Эрекция может появляться у новорождённых, во время смены подгузника, купания, при наполненном мочевом пузыре или вообще без видимой причины. Чаще всего это говорит о нормальном развитии ребёнка», — отмечает врач.

Именно поэтому регулярные утренние или спонтанные эрекции у мальчиков сами по себе не являются заболеванием. Более того, в практике Михаила Никитского были родители, которые привели шестилетнего сына с жалобой на ежедневные утренние эрекции, опасаясь серьёзной патологии. После обследования выяснилось, что ребёнок абсолютно здоров.

Однако есть ситуации, когда откладывать визит к врачу нельзя. Тревожными признаками специалист называет болезненную эрекцию, выраженный дискомфорт, а также состояние, при котором эрекция сохраняется несколько часов. Такое нарушение, известное как приапизм, встречается редко, но требует экстренной медицинской помощи, поскольку может привести к нарушению кровообращения тканей.

Особое внимание врач советует уделять подросткам. В период полового созревания многие мальчики стесняются говорить о проблемах интимного характера и могут месяцами скрывать боль, искривление полового члена или другие изменения.

«Самое важное это сохранить доверительные отношения с ребёнком. Если мальчик не боится рассказать родителям о своих жалобах, проблему удаётся обнаружить значительно раньше и избежать серьёзных последствий», — подчёркивает Михаил Никитский.

Эксперт напоминает: в большинстве случаев детская эрекция это естественная особенность растущего организма. Паниковать не стоит, но любые симптомы, сопровождающиеся болью или длительным сохранением эрекции, требуют обязательной консультации специалиста.