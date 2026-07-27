Сколько стоит собрать ребенка в школу и как сэкономить

Собрать первоклассника в школу в Москве обойдется почти в 25 тысяч рублей, считают эксперты. Стоимость полного набора для подготовки ребенка к учебному году в столице выросла за последние два года на 4,7 процента. Действительно ли можно уложиться в эту сумму и как сэкономить на подготовке ребенка к школе без угрозы качеству, «Вечерняя Москва» узнала у главы Национального родительского комитета, лидера волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирины Волынец.

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Сколько на самом деле стоит собрать ребенка в школу

Традиционно в базовый набор входят:

одежда (школьная форма);

обувь;

спортивная форма;

портфель или рюкзак;

сменная обувь;

канцелярские принадлежности.

«Учебники у нас выдают бесплатно, но в некоторых случаях учителя просят родителей докупить рабочие тетради — это отдельные расходы», — отметила Волынец.

По ее словам, сумма 25 тысяч рублей — это самые минимальные, скромные расходы на сборы первоклассника в школу.

«Реальные траты могут быть в разы больше. Но итоговая сумма сильно зависит от предпочтений семьи. Даже стоимость канцелярии может отличаться в разы, — подчеркнула Волынец. — У всех детей есть свои представления о том, как быть стильными и модными. Родители хотят порадовать ребенка, чтобы он шел в школу с хорошим настроением, поэтому стараются покупать то, что ему по вкусу, а это может быть очень дорого».

Как сэкономить на сборах в школу

Эксперт также дала несколько советов родителям, которые планируют сэкономить на сборах ребенка в школу без ущерба для качества.

«В первую очередь не стоит гнаться за брендами. При этом важно не экономить на качестве базовых вещей. Например, можно купить меньше предметов одежды, так как дети быстро растут, но ткань обязательно должна содержать натуральные волокна, чтобы ребенку было в ней комфортно», — посоветовала собеседница «ВМ».

Помимо этого, Волынец рекомендует покупать до 1 сентября только необходимое:

«Сразу после начала учебного года цены на школьные товары очень сильно падают, начинаются распродажи. Если дресс-код школы позволяет, 1 сентября ребенка можно отправить в той одежде, которая осталась с прошлого года, а остальное спокойно докупить со скидками позже. Экономия может быть в два-три раза».

Также эксперт посоветовала:

Использовать коллективные закупки. Родители могут объединяться и покупать форму или канцелярию оптом вскладчину. Так, производители дают хорошие скидки на оптовые партии.

Родители могут объединяться и покупать форму или канцелярию оптом вскладчину. Так, производители дают хорошие скидки на оптовые партии. Следить за акциями на маркетплейсах. На крупных онлайн-площадках периодически появляются выгодные предложения на весь спектр школьных товаров.

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