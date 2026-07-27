Милонов объяснил, как защитить школьников от некачественной еды

За поставку фальсифицированных продуктов в детские учреждения должна идти уголовная ответственность не только руководителя компании, но и бенефициаров. Об этом НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

На заседании Общественного совета Россельхознадзор выступил с новыми инициативами по сфере социального питания: ведомство предложило ужесточить систему госзакупок продуктов для школ, детсадов и больниц, так как туда попадает много небезопасной еды. В частности, предлагается запрет на участие в конкурсах для организаций, которые ранее попались на поставке фальсификата, а также проверки компаний-поставщиков по системам отслеживания до заключения контрактов. Милонов заявил, что и наказание должно быть намного более серьезным.

«Проблема в том, что до сих пор руководствуются критерием наименьшей цены. Недобросовестные производители, декларируя одно качество продуктов, по факту могут предоставлять те же самые с виду продукты, но более низкого качества. Здесь не только нужна дисциплинарная финансовая ответственность, но и постоянный рандомный мониторинг качества продукта. Самое главное — личная ответственность, чтобы не было такого, что компания обанкротилась, и тот же самый человек возглавляет другую компанию. Ответственность должны нести не только формальные руководители, но и бенефициары, акционеры, собственники. Люди должны знать, что поставка фальсифицированной продукции, — это уголовное преступление против детей», — рассказал он.

Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов говорил НСН, что производители наживаются на покупателях и пользуются тем, что их никто не проверяет.