Как не перекармливать ребенка и сформировать у него здоровые привычки

Вопрос питания ребенка часто становится источником тревоги для родителей. Мы привыкли считать, что «хороший аппетит» — это признак здоровья, а пустая тарелка — главный показатель того, что ребенок сыт и доволен. Однако современные подходы к питанию говорят об обратном: умение ребенка слышать сигналы своего тела важнее, чем количество съеденных ложек.

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Поэтому важно с самого начала учить ребенка питаться разнообразно и формировать здоровые отношения с едой. Как это сделать, нам рассказала эксперт по здоровью и питанию детей, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева.

Личный пример

Дети учатся на примере взрослых, поэтому первый шаг к здоровым пищевым привычкам начинается именно с родителей. Если ваше меню пока не выглядит идеальным, меняйте его постепенно, добавляя на свою тарелку хотя бы что-то, что можно предложить и ребенку: покупайте больше свежих овощей, замените промышленные варианты на домашнюю выпечку или фрукты, а сосиски и пельмени на более качественные источники белка.

Начните правильно

В первый год жизни ребенка постарайтесь долго не сидеть на однообразных пюре, предлагайте разные текстуры, вкусы и формы подачи блюд, так пищевой интерес будет более живым, ребенок не будет избирательным в еде и безболезненно преодолеет пик неофобии.

«Не стоит отдавать предпочтение фруктовым пюре и подслащивать еду, чтобы было вкуснее, так как сладкий вкус дети полюбят без каких-либо усилий родителей. Добавленный сахар вводите в рацион как можно позже, не ранее 2-4 лет», — советует эксперт.

Детей более старшего возраста ограничивайте в промышленных сладостях, пусть это будет редкое исключение, а не регулярная еда, так вы не только сохраните зубы здоровыми, но и убережете ребенка от серьезной зависимости, с которой многим взрослым не справиться.

Общество чистых тарелок

Дети хорошо чувствуют свое тело, знают, когда они голодны или сыты. Не стоит заставлять ребенка доедать всю порцию, если он больше не хочет. Не обижайтесь на малыша и тем более не ругайте, если он что-то не доел или отказывается от добавки.

«Привычка всегда оставлять тарелку чистой может в дальнейшем привести к перееданию, ребенок не будет доверять своим ощущениям и не сможет вовремя останавливаться, когда желудок уже будет полным», — подчеркивает эксперт.

Режим и никаких отвлечений

Организуйте прием пищи по режиму. Еда в одно и то же время без перекусов поможет качественной работе ЖКТ, снизит риск переедания и отрегулирует аппетит.

Не разрешайте смотреть мультики, телевизор или отвлекаться на гаджеты во время еды. Когда ребенок увлечен чем-то, кроме еды, риск съесть лишнее намного выше.

Еда не инструмент

Не используйте еду как стимуляцию каких-то действий, поощрение или наказание. Следует убрать все эмоции от еды, чтобы ребенок не искал в ней утешение и не заедал печаль или стресс, когда вырастет.

Обращайтесь к специалистам

Если вы видите, что ситуация уже вышла из-под контроля и страдает общее самочувствие вашего чада, не стесняйтесь обратиться к эксперту — диетологу, психологу, нутрициологу или специалисту по пищевому поведению, чтобы разобраться в причинах и выстроить правильную стратегию коррекции, рекомендует Елена.

Формирование здоровых пищевых привычек требует времени и дисциплины, роль родителей здесь очень важна. Создавайте поддерживающую среду и будьте сами наглядным примером для ваших детей.