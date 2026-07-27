Что важнее для здоровья детей: доход семьи или образ жизни во время беременности

Группа ученых под руководством Джеммы Шарп из Эксетерского университета (Великобритания) ставит под сомнение десятилетиями укоренившиеся представления о том, что здоровье будущего ребенка определяют исключительно привычки матери во время беременности. Исследователи показывают, что привычки отцов во время беременности партнерши могут сказываться на здоровье детей не меньше, чем поведение самой матери. Более того, главным фактором риска для многих детских заболеваний оказалось социально-экономическое положение семьи, а не курение, алкоголь или кофеин. Статья опубликована в журнале PLOS Medicine.

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Экономические факторы и здоровье детей

Специалисты проанализировали данные более чем 230 тысяч родителей и детей из четырех долгосрочных когортных исследований, проводившихся в Великобритании и Норвегии с 1991 по 2008 год. Масштаб работы, получившей название EPoCH (Exploring Prenatal Influences on Childhood Health), не имеет аналогов. Исследователи сопоставили родительские привычки — курение, употребление алкоголя и кофеина — с 72 показателями детского здоровья, от массы тела при рождении до гиперактивности, социальной коммуникации, агрессии и депрессивных симптомов, измерявшимися вплоть до 11-летнего возраста.

Выводы оказались для многих неожиданными. Влияние социально-экономического статуса семьи на здоровье детей многократно превосходит эффект от любых поведенческих факторов. Если курение родителей было связано с ухудшением детского здоровья лишь в 6% проанализированных случаев, алкоголь — в 3%, а кофеин — в 0,4%, то для социально-экономического статуса такая связь была зафиксирована в 15% случаев. Иными словами, бедность, плохие жилищные условия и отсутствие доступа к качественной медицине наносят детскому организму значительно больший урон, чем сигареты или бокал вина во время беременности.

Влияние привычек отца во время беременности

Другое важное открытие касается роли отцов. Вопреки распространенному убеждению, что здоровье плода определяют прежде всего привычки матери, исследование показало, что поведение отца во время беременности также важно.

«Мы часто предполагаем, что поведение матери во время беременности оказывает большее влияние из-за прямого воздействия на развитие ребенка в утробе. Однако мы обнаружили, что курение, употребление алкоголя и кофеина матерями и отцами демонстрируют удивительно схожие закономерности взаимосвязи с показателями здоровья детей» — говорит Джемма Шарп.

Согласно исследованию, здоровье ребенка формируется не столько конкретными родительскими привычками во время беременности, сколько социальной и экономической обстановкой, в которой он будет расти.

Ограничения исследования

Ученые признают ограничения работы. Все данные носят наблюдательный характер, а участники проживали в экономически благополучных странах Северной Европы. Тем не менее, практический вывод для здравоохранения очевиден.

Вложения в улучшение жилищных условий, доступную медицину и повышение доходов семей могут оказаться куда более эффективной стратегией укрепления детского здоровья, чем рекомендации, адресованные исключительно будущим матерям.