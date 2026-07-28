Популярная детская игрушка может вызвать рак

Мягкие игрушки-антистресс в форме пельменей, которые за последний год покорили детей по всему миру благодаря вирусным роликам в TikTok, оказались не так безобидны, как кажутся. Регуляторы Великобритании выявили на прилавках контрафактные версии популярных сквишей Squeezy, в которых содержание токсичного бензола многократно превышает допустимые нормы.

© Кадр из видео YouTube-канала Chillin' with Rachel

Оригинальные игрушки, напоминающие по форме кошельки или продукты питания и упакованные в пластиковые лотки в виде бамбуковых корзинок для готовки на пару, стали предметом коллекционирования — дети скупали их пачками, пытаясь угадать, пельмень какого цвета попадется в следующей коробке.

Однако ажиотаж вокруг этих игрушек привлек внимание не только юных блогеров, но и производителей подделок. Специалисты британского надзорного ведомства предупреждают: контрафактные сквиши выделяют химические соединения, которые представляют прямую угрозу здоровью. Бензол, обнаруженный в составе геля, при случайном проглатывании способен вызвать тошноту, жжение и сильное раздражение кожи и слизистых глаз.

Но куда более серьезны отдаленные последствия: регулярный контакт с этим веществом может привести к снижению уровня белых кровяных телец, отвечающих за иммунитет, повреждению ДНК, проблемам с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, а в самых тяжелых случаях — к развитию лейкемии, судорогам и даже коме.

В связи с выявленной угрозой представители Управления по безопасности и стандартам продукции Великобритании дали родителям четкие рекомендации. Первый и главный признак опасной подделки — резкий химический запах, исходящий от игрушки. Также следует насторожиться, если на упаковке отсутствуют какие-либо указания по технике безопасности или маркировка производителя. Владельцам таких сквишей настоятельно советуют немедленно изолировать их от детей и хранить в недоступном месте до утилизации. Пока неизвестно, распространилась ли волна контрафакта за пределы Британских островов, однако стремительная популярность этих игрушек в соцсетях делает проблему глобальной.

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