МВД: родители обязаны возмещать ущерб от совершенных их детьми преступлений

Министерство внутренних дел России предупреждает об обязанности родителей возмещать ущерб от совершенных их детьми преступлений. Об этом в видеообращении, опубликованном в мессенджере "Макс", заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Законные представители несовершеннолетних несут ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и будут обязаны возместить причиненный детьми материальный ущерб", - сказала Волк. В министерстве также призвали не выполнять требования и указания незнакомых лиц, какие бы предлоги они ни использовали, и в срочном порядке обращаться в правоохранительные органы, если неизвестные толкают на незаконные действия. До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге на фоне роста подростковой преступности начнутся рейды по выявлению радикально настроенной молодежи в торговых центрах. Полицейские будут обращать внимание на атрибуты в одежде и аксессуары, относящиеся к "неформальным асоциальным группировкам". Подростков планируют вовлекать в процесс "дерадикализации".

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