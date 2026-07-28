Здоровый образ жизни у детей: как приучить ребенка к режиму и питанию

Врач рассказала россиянам, как сформировать у ребёнка здоровый образ жизни, наладить режим сна, питание и активность через пример родителей.

Детский реабилитолог Екатерина Паснова в разговоре с "Радио 1" подчеркнула, что закладывать основы здорового образа жизни лучше ещё до появления малыша на свет. Она отметила, что здоровый образ жизни начинается в семье. Поэтому в первую очередь воспитывать нужно себя и своих близких. Ребёнок с самых первых дней должен видеть перед глазами правильный пример.

По словам врача, режим – это вовсе не про занудные правила и жёсткую дисциплину, а про профилактику одной из главных проблем нашего времени – ожирения и связанных с ним последствий.

– Здоровый образ жизни, правильное питание и верно выстроенный режим дня влияют на качество жизни. Малоподвижный образ жизни приводит к избытку массы тела, а в дальнейшем – к склонности к сахарному диабету, изменениям в сердечно-сосудистой системе, проблемам с костями и суставами, – предупредила медик.

Отдельно Паснова обратила внимание на сон. Важно не только, сколько часов ребёнок спит, но и насколько этот сон полноценный. Минимально нужно 8–9 часов сна. С точки зрения физиологии лучше ложиться в промежутке с 21:00 до 22:00. Распорядок дня должен быть стабильным, а привычка засыпать в одно и то же время – регулярной. И главный враг перед сном, конечно, гаджеты, пояснила врач.