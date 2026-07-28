Как записать ребенка в первый класс

Запись детей в первый класс в 2026 году пройдет по прежней схеме, однако родителям важно соблюдать сроки подачи заявлений и учитывать порядок приема. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

"В первый класс принимают детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет. Если ребенку меньше или больше этого возраста, решение о зачислении принимает комиссия местного органа управления образованием", - отметил Панеш.

Льготы при поступлении имеют дети военнослужащих, сотрудников полиции, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Внеочередное зачисление положено детям, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе, а также по месту регистрации.

Территориальное прикрепление означает, что сначала места предоставляются детям, проживающим на закрепленной за школой территории, разъяснил депутат.

Панеш напомнил, что запись в первый класс проходит в два этапа. Первый, для детей, проживающих на закрепленной территории, а также для льготных категорий, стартует 1 апреля и завершается 30 июня. Второй этап начинается 6 июля и длится до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Для подачи заявления необходимо войти в личный кабинет на портале "Госуслуги" с подтвержденной учетной записью, в разделе "Образование" выбрать услугу "Запись в школу", заполнить электронную форму и приложить сканы документов.

"Статус заявления отслеживается в личном кабинете. Решение о зачислении придет в виде уведомления в течение 30 рабочих дней после завершения этапа приема. Стандартный пакет включает: заявление установленного образца, свидетельство о рождении ребенка, паспорт одного из родителей или законного представителя, документы, подтверждающие льготную категорию при наличии, справку о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания", - указал депутат.

Для иностранных граждан дополнительно потребуются документы, подтверждающие право на пребывание в России, и перевод свидетельства о рождении, заверенный нотариально, добавил Панеш.

"Помимо "Госуслуг", заявление можно подать лично в школе, обратившись в приемную комиссию. Также можно воспользоваться МФЦ или отправить документы заказным письмом через "Почту России". Если вам отказали в зачислении в выбранную школу, в том числе по причине отсутствия мест, вы имеете право обратиться в местный орган управления образованием. Вам обязаны предложить альтернативные варианты школ, где есть свободные места. Отказ должен быть мотивированным и выдан в письменной форме", - рассказал Панеш.

Среди наиболее частых ошибок депутат назвал неверно указанные данные ребенка или родителей, несоответствие адреса регистрации, неполный или нечитаемый комплект документов, а также подачу заявления вне установленных сроков.