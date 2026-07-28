Как одеть ребенка в школу и не разориться

Сэкономить на подготовке к школе поможет создание капсульного гардероба для ребенка. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты бренда СИН.

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«Главная ошибка родителей — покупать слишком много. На самом деле школьный гардероб строится вокруг базы: 10–15 вещей, которые легко миксуются между собой», — заявили специалисты.

Они рассказали, что в капсульном гардеробе должны быть блузки и рубашки. При этом эксперты отметили, что хорошо работают модели в полоску, с воротником. Специалисты посоветовали приобрести одну-две белых рубашки для торжественных линеек, остальные — на каждый день нейтральных цветов.

Что касается низа, то, как считают эксперты, достаточно одной юбки и одних брюк для девочки или двух пар брюк для мальчика.

Специалисты отметили, что в капсульном гардеробе также могут быть жилет, кардиган или джемпер.

«Один жилет работает с тремя разными рубашками. Кардиган одинаково хорошо смотрится и с брюками, и с юбкой. Особенно эффектны модели в стиле "английского колледжа" — с контрастными полосками», — отметили эксперты.

Они также призвали приобрести базовые футболки и лонгсливы.

«Белые, бежевые, серые, графитовые — без принтов, из качественного трикотажа. Их можно носить под жилет или пиджак, а можно и как самостоятельный элемент образа. Сегодня — с рубашкой и лоферами, завтра — с футболкой и кедами», — подчеркнули специалисты.

По их мнению, можно ограничиться двумя парами обуви для школы: в одной ребенок доходит до учебного заведения, другая — сменная.

«Выбирайте модели с тканевым верхом — они дышащие, легкие и доступные по цене. Для физкультуры понадобятся отдельные кроссовки — и здесь уже можно взять базовую недорогую модель», — поделились эксперты.

Рюкзак и мешок для сменной обуви они рекомендовали выбирать с нейтральным рисунком и спокойных цветов.