Врач предупредила о скрытой угрозе мармеладных витаминов для детей

Мармеладные витамины - это почти конфеты. Дети их обожают, и родители часто думают, что это идеальный способ дать ребенку полезные вещества. Но врач-эндокринолог, Дарья Хайкина предупреждает: не все так просто.

В таких витаминках полно сахара, сиропов, ароматизаторов. В нескольких штуках может быть до 5 граммов сахара. Если давать их каждый день, за год набегают килограммы лишнего сахара, о которых родители даже не догадываются, рассказала врач Life.ru.

Вторая опасность - дети воспринимают их как конфеты и не чувствуют меры. Могут съесть сразу несколько штук, а это риск передозировки, особенно жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) - они накапливаются в организме.

К тому же жевательные формы не всегда эффективно восполняют дефицит: дозировки могут быть слишком низкими, а усвояемость хуже, чем у таблеток или капель, продолжила эксперт.

Лишний сахар в рационе - тоже не подарок для обмена веществ. Хайкина советует: если уж выбираете мармеладные витамины, читайте состав, считайте сахар и строго соблюдайте дозировку. А лучше - сначала проконсультируйтесь с врачом.