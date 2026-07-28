Ученые установили, от чего зависит риск будущего ожирения ребенка

Многие мамы искренне радуются, когда малыш съедает всю порцию каши или пюре. Однако новое масштабное исследование европейских ученых предупреждает: перекармливание в начале прикорма может иметь отдаленные последствия, увеличивая риск ожирения у детей в 2, 8 и даже 11 лет. Ученые выяснили, сколько еды на самом деле нужно ребенку, чтобы не навредить его здоровью в будущем.

Когда ребенок впервые пробует "взрослую" еду, кажется, что он еще слишком мал, чтобы набрать лишний вес. Однако исследование, опубликованное в авторитетном журнале Pediatric Obesity, доказывает обратное. Ученые проанализировали данные более 1600 детей из пяти европейских стран, наблюдая за ними с младенчества до 11 лет, и выяснили: дети, которые в 6 месяцев начали получать большие порции прикорма, более чем в два раза чаще страдали от избыточного веса уже к 2 годам. И эта тенденция сохранялась на протяжении всего детства.

Исследование показало прямую связь: большие порции в возрасте 6 месяцев повышали риск ожирения в 2 года на 136% (ОШ 2,36). Но главный вывод ученых еще интереснее: привычка есть много формируется именно в раннем возрасте. Те дети, которые переедали в 6-18 месяцев, с высокой вероятностью сохраняли эту привычку и в 8 лет, что в итоге приводило к набору веса к 11 годам.

"Наши данные свидетельствуют о том, что размер порций во время введения прикорма может стать важным направлением для ранней профилактики детского ожирения", - отмечают авторы работы.

Почему так происходит?

Детский организм в первые годы жизни активно программирует метаболизм. Когда мы даем ребенку больше еды, чем ему нужно, мы не просто кормим его - мы учим его мозг игнорировать сигналы насыщения. Это приводит к тому, что во взрослом возрасте такой человек просто не чувствует меры, всякий раз съедая лишние калории. Увеличение порции, особенно если еда высококалорийная, ведет к росту суточного потребления калорий, что напрямую связано с набором веса.

Как не перекормить ребенка: 5 правил для мам

Чтобы прикорм приносил только пользу, а не проблемы с весом, педиатры и диетологи советуют придерживаться простых правил:

Слушайте ребенка, а не "норму", которая вам кажется или навязана окружением. Ребенок может съесть меньше "рекомендованной" порции - и это нормально. Главный ориентир - его аппетит. Не заставляйте доедать, если он отворачивается от ложки.Начинайте с малого. Первая проба нового продукта - это буквально 1-2 чайные ложки. Постепенно, ориентируясь на возрастные рекомендации, можно увеличивать объем, но без фанатизма.Правильный белок. Слишком раннее и обильное введение мяса (особенно тяжелых сортов) может перегрузить организм. Начинайте с легких гипоаллергенных сортов (индейка, кролик) и следите за объемом.Никакого телевизора и планшетов с мультиками. Кормление - это процесс общения, и "танцы с бубнами" устраивать не надо. Во время еды мозг должен сосредоточиться на насыщении, иначе ребенок рискует переесть, отвлекаясь на экран.Осторожно с перекусами. Если вы кормите малыша 5 раз в день, то не стоит делать перекусы высококалорийными продуктами в промежутках. Это сбивает режим и увеличивает общую калорийность рациона.

Ученые говорят: нужно подходить к прикорму осознанно. Задача родителей - не накормить любой ценой, а воспитать здоровые пищевые привычки с самого детства.

Помните: переедание в младенчестве может аукнуться лишними килограммами в школьные годы. Начните заботиться о фигуре ребенка уже с первой ложки прикорма.