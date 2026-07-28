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Ученые установили, что риск будущего ожирения ребенка зависит от порций прикорма

Российская Газета

Многие мамы искренне радуются, когда малыш съедает всю порцию каши или пюре. Однако новое масштабное исследование европейских ученых предупреждает: перекармливание в начале прикорма может иметь отдаленные последствия, увеличивая риск ожирения у детей в 2, 8 и даже 11 лет. Ученые выяснили, сколько еды на самом деле нужно ребенку, чтобы не навредить его здоровью в будущем.

Ученые установили, от чего зависит риск будущего ожирения ребенка
© Global Look Press

Когда ребенок впервые пробует "взрослую" еду, кажется, что он еще слишком мал, чтобы набрать лишний вес. Однако исследование, опубликованное в авторитетном журнале Pediatric Obesity, доказывает обратное. Ученые проанализировали данные более 1600 детей из пяти европейских стран, наблюдая за ними с младенчества до 11 лет, и выяснили: дети, которые в 6 месяцев начали получать большие порции прикорма, более чем в два раза чаще страдали от избыточного веса уже к 2 годам. И эта тенденция сохранялась на протяжении всего детства.

Исследование показало прямую связь: большие порции в возрасте 6 месяцев повышали риск ожирения в 2 года на 136% (ОШ 2,36). Но главный вывод ученых еще интереснее: привычка есть много формируется именно в раннем возрасте. Те дети, которые переедали в 6-18 месяцев, с высокой вероятностью сохраняли эту привычку и в 8 лет, что в итоге приводило к набору веса к 11 годам.

"Наши данные свидетельствуют о том, что размер порций во время введения прикорма может стать важным направлением для ранней профилактики детского ожирения", - отмечают авторы работы.

Почему так происходит?

Детский организм в первые годы жизни активно программирует метаболизм. Когда мы даем ребенку больше еды, чем ему нужно, мы не просто кормим его - мы учим его мозг игнорировать сигналы насыщения. Это приводит к тому, что во взрослом возрасте такой человек просто не чувствует меры, всякий раз съедая лишние калории. Увеличение порции, особенно если еда высококалорийная, ведет к росту суточного потребления калорий, что напрямую связано с набором веса.

Как не перекормить ребенка: 5 правил для мам

Чтобы прикорм приносил только пользу, а не проблемы с весом, педиатры и диетологи советуют придерживаться простых правил:

Слушайте ребенка, а не "норму", которая вам кажется или навязана окружением. Ребенок может съесть меньше "рекомендованной" порции - и это нормально. Главный ориентир - его аппетит. Не заставляйте доедать, если он отворачивается от ложки.Начинайте с малого. Первая проба нового продукта - это буквально 1-2 чайные ложки. Постепенно, ориентируясь на возрастные рекомендации, можно увеличивать объем, но без фанатизма.Правильный белок. Слишком раннее и обильное введение мяса (особенно тяжелых сортов) может перегрузить организм. Начинайте с легких гипоаллергенных сортов (индейка, кролик) и следите за объемом.Никакого телевизора и планшетов с мультиками. Кормление - это процесс общения, и "танцы с бубнами" устраивать не надо. Во время еды мозг должен сосредоточиться на насыщении, иначе ребенок рискует переесть, отвлекаясь на экран.Осторожно с перекусами. Если вы кормите малыша 5 раз в день, то не стоит делать перекусы высококалорийными продуктами в промежутках. Это сбивает режим и увеличивает общую калорийность рациона.

Ученые говорят: нужно подходить к прикорму осознанно. Задача родителей - не накормить любой ценой, а воспитать здоровые пищевые привычки с самого детства.

Помните: переедание в младенчестве может аукнуться лишними килограммами в школьные годы. Начните заботиться о фигуре ребенка уже с первой ложки прикорма.